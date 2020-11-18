Jandarmadan silah operasyonu
Çorum'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.
Güncel 18.11.2020, 15:25
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkeze bağlı bir köyde ateşli silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 103 adet dolu tabanca fişeği, 85 adet dolu av tüfeği fişeği ile bu silahlara ait 7 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken ele geçirilen silah ve mühimmatlara da el konuldu.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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