Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100129
ALTIN
277.292
DOLAR
5.7038
STERLİN
7.3671
EURO
6.3617

Jandarmadan Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda uçuruma düşen muhabir Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya adına kütüphane oluşturdu.

Jandarmadan Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda uçuruma düşen muhabir Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya adına kütüphane oluşturdu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:32
Jandarmadan Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen muhabir Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya adına kütüphane oluşturdu.

Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Duygulu anların yaşandığı törende şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın (36) babası Şaban Kapaklıkaya ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kapaklıkaya ailesini öğretmenler ve askerler teselli etti.

Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Zeren, okulun kütüphane ihtiyacı bulunduğunu ve hiç kitaplarının olmadığını belirterek, “İl Jandarma Komutanlığımız bu anlamda bize katkı sağladılar. İl Jandarma Komutanlığımız yaklaşık 700 kitap bağışı yaptı. Biz de Soğanlı Dağı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın adını kütüphanemize verdik” dedi.

Okunan duanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Mustafa Tetik, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çayak ve şehidin ailesi katıldı.

(İHA)

İlgili Haberler
Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2,8 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı Ekim ayında 2,8 milyar dolar oldu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
'Yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
'Yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Belediye yöneticilerine eğitim
Belediye yöneticilerine eğitim
Muhtar Demiray, 100 çocuğu daha sevindirdi
Muhtar Demiray, 100 çocuğu daha sevindirdi
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim