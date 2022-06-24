Jandarma’dan “ormanlarımız yok olmasın” uyarısı

Ormanların geleceğini tehlikeye sokan etkenlerin başında yangınların geldiğinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yaklaşık % 95’inin insan kaynaklı olduğu, insan kaynaklı yangınların sayısının azaltılması için toplumsal bilinçlenmenin gerektiği, bu doğrultuda başta eğitim olmak üzere her türlü iletişim araç ve imkânları kullanılarak orman yangınlarına karşı duyarlılığı artıracak tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.”

“ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?”

“Ormanda ateş yakmayınız. Ormanlara cam ve cam kırıkları atmayınız. Ormanlık alanlarda ateş yakıp öylece bırakmayınız. Sigara izmaritlerini ormanlık yerlere atmayınız. Piknik alanlarında mangal yaktıktan sonra ateşi hemen söndürünüz. Cam, ayna gibi malzemeleri ormanlık alanlara bırakmayınız. Yansımadan dolayı yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu unutmayınız. Piknikçi ve kampçı vatandaşlar tüp, mangal, ateş her ne yakıyorsanız mutlaka yanınızda bir bidon su bulundurunuz.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlar ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu park/bahçe ve piknik alanları görevlendirilen devriyeler vasıtasıyla sık sık kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi orman yangını olaylarının önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.” (Haber Merkezi)