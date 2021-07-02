Jandarma’dan köylerde kadınlara KADES tanıtımı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Alaca İlçesi-İsahacı Köyünde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir problem olduğu, meydana gelen olay sayılarını sıfıra indirmek amacıyla kolluk-vatandaş el ele verilerek mücadele edilebileceği konularında hatırlatmalarda bulunuldu.

Jandarmanın halkla ilişkilerde güler yüz, samimiyet ve güven esas alınarak icra ettiği faaliyetleri önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.



(Uğur GÖRKEM)

