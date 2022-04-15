Jandarmadan “çizgi film”
Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kurumu tanıtma faaliyetlerini sürdürüyor.
Güncel 15.04.2022, 21:15
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Bu kapsamda Oğuzlar Cevizli İlkokulu ve Arifegazili İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Jandarma ekipleri hem kurumun görev ve yetkileri hakkında öğrencileri bilgilendirdi hem de “Tim Jandarma” filmini izletti.
Trafikle ilgili bilgiler veren ekipler Jandarma Çocuk ve Jandarma Trafik Boyama kitabı da dağıttı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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