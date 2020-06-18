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Jandarma’dan Ata’ya çelenk

Köklü geçmişi ile kurulduğu günden bugüne milletin birlik ve bütünlüğü, devletin bekası ve kamu düzenini korumak için yaz-kış, gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan Türk Jandarma Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümünü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Güncel 18.06.2020, 23:18
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Jandarma’dan Ata’ya çelenk

İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve beraberindeki heyet Jandarma Teşkilatı’nın 181. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende Ata’ya çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Albay Uzunoğlu’nun Ata’ya çelenk sunması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı da okundu.

(Haber Merkezi)

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