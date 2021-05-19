Jandarma ve kurtarma köpekleri ilgi gördü

Gazi Caddesi üzerindeki yürüyüşe ve daha sonra Atatürk Anıtı’ndaki törene katılan Jandarma ve Çorum Arama Kurtarma birimindeki görevli personel ve iki eğitimli köpek özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi odağı oldu. Törenin ardından çok sayıda kişi köpeklerle hatıra fotoğrafı çekindi ve onları sevdi.

(Uğur GÖRKEM)

