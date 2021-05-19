Jandarma ve kurtarma köpekleri ilgi gördü
Çorum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü’ne bu yıl ilk kez İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan eğitimli köpek ile Çorum Arama Kurtarma ekibinde görev yapan köpek de ilk kez katıldı.
Güncel 19.05.2021, 19:19
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Gazi Caddesi üzerindeki yürüyüşe ve daha sonra Atatürk Anıtı’ndaki törene katılan Jandarma ve Çorum Arama Kurtarma birimindeki görevli personel ve iki eğitimli köpek özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi odağı oldu. Törenin ardından çok sayıda kişi köpeklerle hatıra fotoğrafı çekindi ve onları sevdi.
(Uğur GÖRKEM)
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