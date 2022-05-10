Jandarma, tarlaya gidip Anneler Günü’nü kutladı

Jandarma personeli tarafından icra edilen devriye, kontrol ve denetimlerde araçlarda yolculuk eden anneler ile tarlada, bağda ve bahçede çalışan annelere çiçek verilerek, Anneler Günü tebrik edildi.

Köy devriyelerinde, tarlada çalışan anneler ise karşısında ellerinde çiçekler ile Anneler Gününü kutlamaya gelen genç jandarmaları görünce çok şaşırdıklarını, çok mutlu olduklarını ve bu anı hiç unutmayacaklarını dile getirerek, jandarma personeline teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)

