Jandarma, tarlaya gidip Anneler Günü’nü kutladı
Jandarma İl Komutanlığı tarafından Çorum’da şehrin birçok yerine ulaşılarak Anneler Günü kutlandı.
Güncel 10.05.2022, 19:15
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Jandarma personeli tarafından icra edilen devriye, kontrol ve denetimlerde araçlarda yolculuk eden anneler ile tarlada, bağda ve bahçede çalışan annelere çiçek verilerek, Anneler Günü tebrik edildi.
Köy devriyelerinde, tarlada çalışan anneler ise karşısında ellerinde çiçekler ile Anneler Gününü kutlamaya gelen genç jandarmaları görünce çok şaşırdıklarını, çok mutlu olduklarını ve bu anı hiç unutmayacaklarını dile getirerek, jandarma personeline teşekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
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