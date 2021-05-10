Jandarma şehit annelerini unutmadı

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu’na büyük katkı sağlayan Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Anneler Günü kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde yaşamlarını sürdüren Şehit annelerini tek tek ziyaret etti.

Şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutlayarak sorun ve taleplerini dinleyen Jandarma ekipleri onlara hazırladıkları çiçekleri de takdim ettiler.

Şehitlerimizin emaneti anneler de nazik davranışları için Jandarma ekiplerine teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)

