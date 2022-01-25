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Jandarma ekipleri kumanyalarını sokak hayvanlarıyla paylaştı
Çorum’da jandarma ekipleri, göreve giderken karşılaştıkları sokak hayvanları ile kumanyalarını paylaştı.
Güncel 25.01.2022, 18:33
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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Çorum'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçların kurtarılması için yoğun bir çaba harcayan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri göreve giderken kumanyalarını, kar ve olumsuz iklim şartları sebebi ile aç kalan sokak hayvanları ile paylaştı.
Çorum Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan paylaşımında, “Kurtarma ekipleri can dostlarımızı da unutmadı. Göreve giderken yolda rastladıkları köpeklerin yanında durarak zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımızla kumanyalarını paylaştılar” ifadelerine yer verildi.
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