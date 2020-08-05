Jandarma bölgesinde bayram bilançosu

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine kurban bayramı tatili süresince il genelinde trafik akışının daha güvenli ve düzenli sağlanması için İl Jandarma Komutanlığı’nca 225 araç, 246 ekip ve 807 personel ile vatandaşların emniyet ve asayiş içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri ve güvenli seyahat edebilmeleri amacıyla görev yaptığı bildirildi.

Alınan trafik tedbirleri yerinde görmek, sürücülerde trafik güvenliği konusunda daha güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturmak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu’nun karayolu güzergâhları üzerinde denetim yapan trafik ve asayiş ekiplerini yerinde denetlediğinin belirtilen açıklama da şu ifadelere yer verildi; “Kurban bayramı süresince komutanlığımız sorumluluk bölgesinde alınana tüm tedbirlere rağmen meydana gelen 13 yaralanmalı trafik kazasında 40 vatandaşımızın yaralanması üzüntü verirken bu kazalar sonucu yaralıların hayati tehlikesinin olmaması ve hayatını kaybeden yol kullanıcısının bulunmaması teselli oldu”