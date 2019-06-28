Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96485
ALTIN
262.429
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3542
EURO
6.5749

jandarma bin 39 kök Hint keneviri ele geçirdi

Çorum’da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

jandarma bin 39 kök Hint keneviri ele geçirdi

Çorum’da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

28 Haziran 2019 Cuma 17:22
jandarma bin 39 kök Hint keneviri ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Gökçe köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İ.Ş. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İlgili Haberler
Tolgay Arslan ve Musa Çağıran'ın teskere sevinci
Tolgay Arslan ve Musa Çağıran'ın teskere sevinci
“Emekli büyüklerimizi ev sahibi yapacağız”
“Emekli büyüklerimizi ev sahibi yapacağız”
Yol çizgisinde gece mesaisi
Yol çizgisinde gece mesaisi
Dış ticaret verileri açıklandı !
Dış ticaret verileri açıklandı !
Elektriğe yüzde 14,98 zam
Elektriğe yüzde 14,98 zam
En fazla üretim Linyitte
En fazla üretim Linyitte
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim