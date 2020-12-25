İzolasyon kaçağı 5 kişinin yurttaki karantinası sürüyor

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracığıyla İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin 18 Aralık – 25 Aralık 2020 tarihleri arasındaki çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Buna göre 18-25 Aralık tarihleri arasında mahalle denetim ekipleri tarafından izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 10 kişinin tutanakla tespit edilip yurda yerleştirildiği bildirildi.

Sözü edilen tarihlerde Çorum merkez ve ilçelerinde 30 adet ihbar alındığı ve bu ihbarların 8 tanesinin asılsız ya da mükerrer ihbar olduğu, geriye kalan 22 ihbarın ise mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada aynı tarihlerde ekiplerin 8 bin 931 kişiyi denetlediği, 7 bin 936 işyeri ve kişinin gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenerek gerekli uyarıların yapıldığı vurgulandı.

Ayrıca Çorum’da izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 120 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderilerek maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 177 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısının yapıldığına dikkat çekildi.

(Haber Merkezi)