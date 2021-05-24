İzmir’de Covit-19 tedavisi gören Savaş Kalaycı hayatını kaybetti

Yakamoz Turşu’nun kurucusu Ahmet Kalaycı ile Emine Kalaycı’nın oğulları, Onur Kalaycı’nın ağabeyi, Pınar Kalaycı’nın eşi, Karya ve Defne Kalaycı’nın babaları Savaş Kalaycı’nın, Covit-19 teşhisiyle İzmir’de tedavi altına alındığı, bu salgını atlatmakla birlikte enfeksiyon yüzünden durumunun ağırlaştığı ve bugün öğleye doğru hayata veda ettiği öğrenildi.

Savaş Kalaycı’nın cenazesi muhtemelen yarın Çorum’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

