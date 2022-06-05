İzmir’de bürokratlarla buluşma
Gazeteniz ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker, İzmir’deki Çorumlu ve Çorum dostu bürokratları, sanayici ve iş insanlarını kahvaltıda buluşturdu.
Güncel 05.06.2022, 18:46
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Arsa Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kurt’un sponsorluğunda Ardahan Kahvaltı Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya, İzmir’de görevli çok sayıda kaymakam, hakim- savcı, avukat, doktor, bürokrat katıldı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, katılımcılara telefonda seslenerek herkesi Dünyanın Merkezi Çorum’a beklediğini söyledi.
ÇORUM HABER Temsilcisi Ali Erol Diker ise, “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” diyerek, Çorumlularla ve Çorum dostlarıyla bu birlikteliği daha da geliştirerek sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.
(Haber Merkezi)
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