İzmir Körücek Derneği’nde yeni başkan: Veli Kavuklu

Çorum – Mecitözü İlçesi’nin Körücek köylülerinin İzmir’de kurduğu dernekte yeni bir yönetim göreve getirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla birlikte Körücek Köyü İzmir Dernek Başkanlığına Veli Kavuklu seçildi. Dernek kurucu başkanı olan ve 11 yıldır başkanlık görevini sürdüren Kurbani Uçar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.



KADINLARIN AĞIRLIKLI OLDUĞU BİR YÖNETİM

Derneğin yeni yönetim kurulu ise ağırlıklı olarak kadınlardan oluşturuldu. Yapılan genel kurulda Dernek Başkanlığı görevine Veli Kavuklu seçilirken, Hasibe Dalkılıç (Başkan Yardımcısı), Meliha Sakallı (Sekreter), Gülbade Şahin (Sayman) ve Şengül Kavuklu (Üye) yönetimde görev aldı.

Yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaptı.

UÇAR’DAN TEŞEKKÜR

Derneğin kurucusu ve 11 yıllık başkanı Kurbani Uçar ise işlerinin yoğunluğu ve sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığını açıklayarak, bugüne kadar dernek faaliyetlerinde kendisine destek olan, derneğin bugünlere gelmesini sağlayan tüm üyelere ve kendisiyle birlikte yönetimde görev yapan arkadaşlarına teşekkür etti.

Uçar, “Kurucusu olduğum ve 11 yıldır başkanlığını yaptığım Çorum Körücek Köyü İzmir Dernek Başkanlığını yapılan genel kurulda yeni seçilen Veli Kavuklu'ya devretmenin huzuru içindeyim. Bu bir bayrak yarışıdır. Kendisine ve ekibine başarılar dilerim. Benimle birlikte görev yapan yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarıma, 11 yıllık sürede derneğimizden yardımlarını esirgemeyen yerel yönetimlere ve kendileriyle çalışmaktan onur duyduğum Karşıyaka Sivil Toplum Birliğinin değerli başkanlarına, yönetimlerine şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim” dedi.

“BİRLİK İÇERİSİNDE HAREKET EDECEĞİZ”

Veli Kavuklu ise dernek faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmaya, derneğin amacına uygun faaliyetler düzenleyip daha geniş kitlelere ulaşmaya özen göstereceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)

