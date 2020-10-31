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İzmir'deki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı , İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güncel 31.10.2020, 12:31
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İzmir'deki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi

 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

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