İzciler ören yerlerini gezdi

Çorum Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Alacahöyük ören yeri ve müzesini, Boğazkale Müzesi ve Hattuşa ören yerini gezdi.

İzciler ilk olarak Alacahöyük Müzesi’ni gezdi. Sonrasında Alacahöyük ören yerini geçen izciler, Hattuşa’ya geçti. Sırayla Hattuşa ören yerindeki Dış Sur, İç Sur, 1 nolu Tapınak, Aşağı Batı Kapı, Yukarı Batı Kapı, Aslanlı Kapı, Yer Kapı, Kral Kapı, Güney Kale, Büyük Kale, Ambarlıkaya, Mihraplıkaya ve Kuzey Surlarını gezen izciler, dönüşte ise Boğazkale Müzesi’nin teşhir salonunda bulunan eserleri incelediler. (Haber Merkezi)