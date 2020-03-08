İzciler kitap topladı

Kampanyayı başlatmak ve destek almak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’yı ziyaret eden öğrenciler kampanya hakkında da bilgiler verdi. Ziyarete okul müdürü Mustafa Fuçular, İzci Lideri Erdem Özer ve 10 izci katıldı.

Milli eğitim Müdürü Yakup Sarı ilk kitaplarını bağışlayarak kampanyayı başlatırken, bir süre izcilerle sohbet edip okul müdürü Fuçular ve izci lideri Erdem Özer’den bilgiler aldı.

Kampanya hakkında bilgi veren Erdem Özer, “Yalova’da kurulan Şehit Muhammed İslam Altuğ Kütüphanesi’ne destek vermek ve Çorum’da bir kampanya başlatmak fikrine izci öğrenciler ve velilerin de destek vermesi ile konuyu okul müdürüyle paylaştıklarını ve izci düşünce gününde kampanyayı başlattıklarını dile getirdi.

Kampanyaya destek vermek isteyen kitap dostu ve hayırsever vatandaşlardan kitap bağışlarını Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’na ulaştırmalarını istediklerini belirten Özer, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması, okumayı yaşamının önemli bir yerine koymalarını sağlamanın hedeflerinden biri olduğunu bu hedefe ulaşmak için de kitaba ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)