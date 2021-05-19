İşçi Statüsünde Veri Giriş Personeli olarak hastanede çalışan tıbbi sekreterler, 10 gün önce “İyilik yürekte başlar” sloganıyla, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) yönelik başlattıkları bağış kampanyası ile hasta binlerce minik yüreklere dokunmak için iyilikte yarıştılar.

Ramazan Bayramı öncesi bir kaç gönüllü tıbbi sekreterin girişimleri ile yapılan bağış kampanyasında iyilik hareketinin iyileştirici gücü etrafında “Sokağa çıkmak yasak ama hayırlarımızla binlerce hasta meleklerin yüreklerine girmek serbest” ifadesine yer verildi.

Bir araya gelen tıbbi sekreterler, binlerce küçük yetim veya hasta kahramanların onurlarına değil yüreklerine dokunmak istediklerini söylediler. Kimi zaman başlarının okşanmasında, kimi zaman da hastalıklarının tedavileri için bir damla da olsa katılımla yüzlerini güldürmeye ve hikayelerini mutlu son ile bitirmeye vesile olmak için örnek bir davranışta bulunan tıbbi sekreterler, kısa süre içerisinde düzenledikleri bağış kampanyasında her bir kuruşun bir servet değerinde olduğuna dikkat çektiler.

Tıbbi sekreterler, 3 bin liranın üzerinde bağış yapıldığını ve bu tür yardım kampanyalarını önümüzdeki günlerde de düzenleyerek yardıma muhtaç yüreklere dokunmaya ve iyiliğin iyileştirici gücü etrafında toplanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Uğur GÖRKEM)

