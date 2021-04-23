İyilik yüklü yardım TIR’ı El Bab’a doğru yola çıktı

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde, “Kardeşine Umut Ol” sloganıyla hazırlanan ihtiyaç malzemeleriyle yüklü yardım TIR’ı düzenlenen törenle Suriye’nin El Bab kentine uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde sürdürülen yardım kampanyası kapsamında, Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi koordinesinde “İdlib’te Kardeşine Umut Ol” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü.



Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile temel ev araç-gereçleri, temizlik malzemeleri, temel gıda paketleri, yetişkin ve çocuk kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri ile oyuncaklardan oluşan yardım kolileri ile dolu yardım TIR’ı düzenlenen törenle Çorum’dan Suriye’nin El Bab kentine dualarla uğurlandı.

Müftü Muharrem Biçer konuşmasında Müftülük ve TDV olarak mazlum coğrafyalarda yönünü Türkiye Cumhuriyetine doğru çevirmiş ve buradan gelecek bir yardım veya mesaj bekleyen kardeşlere yardım eli uzatmak üzere bu ihtiyaç malzemelerini El Bab kentine gönderdiklerini belirerek “Çorumlu hayırsever kardeşlerimizin yapmış oldukları bu yardımlar Rabbimiz katında ziyadesiyle karşılığını bulsun. Bundan sonraki süreçte gerek yurt içinde gerekse yurt dışında komşularımız ve mazlum coğrafyalara bu yardımlar inşallah artarak devam edecektir. Yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve tüm personelimize özellikle Çorum Diyanet Gençlik Merkezimizde kampanyamıza yardım için koşuşturan bayan hocalarımıza teşekkür ediyor, gayretlerinin yüce Allah katında makbul olmasını diliyorum” dedi.

Törene İl Müftü yardımcıları, şube müdürleri, müftülük çalışanları ve gönüllü hocalar ile TDV Şube temsilcisi katılırken, Müftü Biçer’in konuşmalarının ardından yaptığı dua sonrası, iyilik yüklü yardım TIR’ı İdlib’e doğru yola çıktı.

(Volkan SINAYUÇ)

