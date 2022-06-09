İYİ’lerden Ankara çıkarması

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti İlçe Başkanları, İl, Merkez İlçe, İlçe ve Kadın Kolları yöneticileri ve İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin hep birlikte önceki gün Ankara’ya giderek bir dizi ziyarette bulundu.

İYİ Parti Çorum heyeti ilk olarak parti Genel Merkezi’ne çıkarma yaptı. Burada İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunan heyet İYİ Parti’nin TBMM’deki Grup Toplantısı’na da katıldı.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye başkanı Abdulkadir Şahiner, “Genel Merkezimizde ziyaretler gerçekleştirip, istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı İYİ Parti Genel Sekreterimiz başta olmak üzere çok kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Genel Merkez yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da “TBMM gurup toplantımıza Belediye başkanımız, il genel meclisi üyemiz, belediye Meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın politika başkanlarımız, teşkilat başkanlarımız, il ilçe Başkan yardımcılarımızla birlikte katılım sağladık” görüşünü dile getirdi.

Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekilleri, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile yönetimi başta olmak üzere Ankara’dan yaklaşık 200 kişilik bir heyet yarın ilimiz İskilip İlçesi’ne gelecek. İYİ Parti İskilip İlçe Başkanı Ömer Sardonat, Ankara’dan gelecek milletvekilleri ile beraberindeki heyetin ilçe sorunlarını dinleyerek esnaf ziyaretinde bulunacağını duyurdu.



(Volkan SINAYUÇ)

