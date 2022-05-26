İYİ Parti’den Saadet ziyareti
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık'ı makamında ziyaret etti.
Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve teşkilat üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Öncelikle Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına, sevenlerine, milletimize sabırlar diliyorum.
Malumunuz üzere artık yavaş yavaş seçim sathı mailine girmek üzereyiz. Biz siyasi partilerin, partililerin ana düşüncelerin başında seçim güvenliği ve seçim ittifakı yer almaktadır. Bu bağlamda bizleri ziyaret eden kıymetli İYİ Parti İl Başkanı Bekir bey ile önümüzdeki seçimler öncesi çeşitli fikir alışverişinde bulunduk. Halkımız müsterih olsun yaşanabilir bir Türkiye ideallerini benimseyen kadrolarla bu ülkeyi huzur içinde, barış içinde, birlikte yöneteceğiz” dedi.
(Haber Merkezi)
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