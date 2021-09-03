İYİ Parti’den Cahit Özkan hakkında suç duyurusu

Suç duyurusu öncesinde Adliye önünde bir açıklama yapan İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “AKP’li Cahit Özkan İYİ Parti Teşkilatlarını, parti üyelerimizi hatta oy veren seçmeleri kapsar bir biçimde alenen ve açıkça hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını kararlılıkla işlemiştir.

Şüpheli, 29.08.2021 tarihinde Beyaz TV’de yayınlanan ‘Akılda Kalsın’ programında yukarıda linki, aşağıda da deşifresi sunulan beyanlarında ve aynı videoyu yayınladığı sosyal medya paylaşımında; şahsım dahil tüm İYİ Parti Teşkilatlarını, parti üyelerimizi hatta oy veren seçmeleri kapsar bir biçimde alenen ve açıkça hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını kararlılıkla işlemiştir. Şüpheli şikayet konusu beyanında ve akabinde de sosyal medya paylaşımında; yıllara sair bir strateji ile devleti ele geçirmeye çalışan ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle de bunu nihayete erdirmeyi amaçlayan FETÖ ile tüm İYİ Parti teşkilatını ilişkilendirmiş, böylelikle; Genel Başkan Sn. Meral Akşener, Başkanlık Divanı, Genel İdare ve Kurucular Kurulu, Tüm Parti İl ve İlçe Başkanları, Tüm İYİ Parti üyeleri İYİ Partiye oy veren ve vermeyi düşünen tüm seçmenler olmak üzere herkesi, FETÖ Terör Örgütü üyeliği itham etmiş ve hedef olarak göstermiştir” dedi.

“TCK 125, 216 VE 267 MADDELERİ GEREĞİ CEZALANDIRILMALI”

Özsaçmacı’nın TCK 125, 216 ve 267 maddeleri gereği cezalandırılması gerektiğinin belirtildiği dilekçenin devamında ise şunlara yer verildi:

“FETÖ ile ilgili bir isnat sıradan bir yakıştırmanın çok ötesinde TCK madde125/1 de tanımlanan, muhatabının onur, şeref ve saygınlığımı rencide edebilecek nitelikte hatta VATAN HAİNLİĞİ ile eşdeğer bir hakarettir. 216'ncı maddesine göre ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’, TCK madde 267’de tanımlanan ve ağır sonuçları olan iftira suçuna da vücut vermektedir. Buna karşın aşağıda da örneği verileceği gibi, şüphelinin temelsiz suçlamalarına muhatap olanların FETÖ ile ilişiklerinin olmadığı bağımsız Türk yargısı tarafından verilen kararlar ile ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan ve re’sen bulunacak sair nedenlerle; şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.”

KUMPASLARIN SÖZCÜSÜYDÜ

“Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Ergenekon ve Balyoz Kumpasları kurulurken FETÖ’nün avukatlığını yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” diyen Özsaçmacı,” İYİ Parti’ye iftira atmadan önce aynaya bakacaksınız. İftiranızda boğulacaksınız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

