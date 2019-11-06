İYİ Parti’de tüm adaylar “ön seçim”le belirlenecek

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Meral Akşener’den Çorum’da bundan sonraki herhangi bir seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi için talepte bulunduklarını belirterek, Akşener’in bu talebi olumlu karşıladığını kaydetti.

İYİ Parti Çorum Teşkilatı’nın da bu talebi olumlu bulduğunu vurgulayan Bekir Özsaçmacı, “Tüzüğümüz maddelerine uygun şartların sağlanabilmesi ve milletimizin teveccühüne karşılık verebilmek için üye kayıt kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Üye kampanyasıyla birlikte partimiz, üyelik ile aidiyet duygusunu, bireysel tercih hakkının ilk aşamasını bu şekilde sağlamış olacaktır.

Artık partimiz bünyesinde siyasi tecrübelerini sunmak isteyen her üyemiz çalışarak, kendini ispat etme, tanıtma imkanı bulabilmektedir. Üye kampanyası partimizin hedefleri doğrultusunda siyaset yapmak isteyenlerin bundan sonra parti içi ön seçim yöntemlerine göre çalışmaları demokrasi kültürümüz adına çok önemlidir” dedi.

Yıllardır ülkemizi ve şehrimizi yönetenlerden bunaldıklarını ve usandıklarını dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Huzur ve adalete susamış, aziz milletimizin her ferdini, iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum. Ezan-ı Muhammedi'yle, Türk bayrağıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'yle kavgası olmayan kim varsa, buyursun gelsin. Kim varsa, çağırsın ayağına gidelim” diye konuştu.

Üye kayıtlarının il ve ilçe merkezlerinde kurulacak üye kayıt stantlarından yapılabileceği gibi, partilerinin web sitesi üzerinden de üye kaydı yapılabildiğini aktaran İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Üye kayıtları ayrıca parti merkez ilçe başkanlıklarımıza başvurulması sureti ile de yapılabildiği gibi, bu yöntemlerin hiç birini kullanamayan vatandaşlarımızın bizlere ulaşması halinde bulundukları yere yetkili arkadaşlarımız giderek yerinde kayıt işlemi de yapabileceklerdir” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)