İYİ Parti milletvekilleri bugün Çorum’a geliyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta başkanlığındaki heyette İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Genel İdare Kuru Üyesi Mümin İnan, İYİ Parti Genel İdare Kuru Üyesi Kadriye Ünler yer alıyor.

İYİ Parti heyetinin bugün Çorum’a geleceğini belirten İl Başkanı Özsaçmacı, “İlimizin sosyo ekonomik durumu ve ülke gündemindeki konuların halkımız nazarında durum tespitlerinin yapılması, Çorumun ihtiyaç ve taleplerinin bire bir görüşmeler ile el alınacağı 2021 yılının ilk değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz” dedi.

Bu kapsamda İYİ Parti Genel Merkezi’nin oluşturduğu heyetlerin ilimize zaman zaman bu tür ziyaretler yapacağını da kaydeden Bekir Özsaçmacı, heyetin bugün saat 09.00’da Sungurlu Belediyesi ziyareti ile iki günlük programına başlayacağını belirtti. Heyette yer alan Ayhan Erel Bayat ve İskilip’te, Mümin İnan Dodurga ve Oğuzlar’da, Erhan Usta ile Kadriye Ünler ise Osmancık’ta çeşitli ziyaretler yaptıktan sonra Çorum’a gelecek. Çorum’da bir otelde teşkilat buluşmasında bulunacak İYİ Parti heyeti ziyaretlerine yarın da devam edecek.

Buna göre yarın 09.00’da Çorum Damızlık Birliği’ni ziyaretle başlayacak heyet Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği ziyaretlerinin ardından esnaf ziyaretinde bulunacak. Heyet yarın saat 15.00’da İYİ Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı da düzenleyecek. Heyette yer alan Ayhan Altıntaş Alaca’da ziyaretlerde bulunurken, heyetin son etkinliği ise saat 18.00’de Sungurlu’daki teşkilat ve STK buluşması ile akşam yemeği olacak.

(Haber Merkezi)