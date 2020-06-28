İYİ Parti İl kongresi 4 Temmuz’da
Meral Akşener başkanlığında kurulan ve Çorum’da da teşkilatlanma çalışmaları tamamlanan İYİ Parti, Temmuz ayında il kongresini de gerçekleştirecek.
Güncel 28.06.2020, 18:21
60
İYİ Parti İl Başkanlığı’nın ikinci olağan kongresi 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Atatürk Spor Salonu’nda partili milletvekillerinin, davetlilerin ve delegelerin katılımıyla yapılacak.
Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan katılım sağlayacak.
İYİ Parti’de halen mevcut il başkanlığı görevini yürüten Bekir Özsaçmacı kongrede tek aday olacak.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2020
|İmsak
|03:07
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|29
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|29
|27
|17. Ankaragücü
|29
|25
|18. Kayserispor
|28
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Altay
|30
|47
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|29
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|31
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|31
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|69
|2. Real Madrid
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|31
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|31
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Deportivo Alaves
|32
|35
|16. Celta de Vigo
|32
|34
|17. Eibar
|31
|32
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|31
|24