İYİ Parti heyeti Sırıklı Köyü’nü ziyaret etti

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, merkeze bağlı Sırıklı Köyü Muhtarı Zeynep Tufan’ı ziyaret etti.

İYİ Parti Merkez İlçe Sekreteri Mustafa Tansel Küçüker ile bazı parti yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette Erkan Yıldız, Çorum merkezde tek kadın köy muhtarı olan Sırıklı Köyü Muhtarı Zeynep Tufan ile yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Sırıklı Köyü Muhtarı Zeynep Tufan’ın başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Yıldız, “Kadın eli değmeli dedikleri bu olsa gerek” diyerek yaptığı paylaşımda: “Zeynep Tufan’a ziyarette bulunduk. Merkezde tek kadın muhtarımız olan Zeynep Hanıma yol çalışmaları yapılan yerde inceleme yaparken ulaştık. Muhtarımız ciddi anlamda Sırıklı Köyü’nde başarılı şeylere imzasını atmış, köye girdiğimizde başarısı zaten gözle görülür bir şekilde belli oluyor. İnşallah ileriki süreçte daha çok kadın muhtarlarımızı bu kutsal görevde göreceğiz. Misafirperverliğinden dolayı Zeynep muhtarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.(Eray UZUN)

