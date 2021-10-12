İYC’de “Buhara Kitap Kahve” projesi başladı

Konu ile ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Müdürü Faruk Özyılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığının 2012 GPDP kapsamında Bakanlığın desteği ile oluşturduğumuz “Buhara Gençlik Merkezi” Projesi ile hedef kitlenin kişisel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunduk. Ülkemiz genelinde 2012 GPDP kapsamında desteklenen projeler arasında uygulama bakımından ilk 12 proje arasına giren Buhara Gençlik Merkezi kapsamında yapılan faaliyetlerle gençlerin kitap okuma, spor yapma alışkanlığının artmasına; yapılan konferans, seminer, geziler ve açılan kurslarla kendilerini geliştirme imkanı bulmasına katkıda bulunduk.

2012 yılında gerçekleştirdiğimiz bu projemizden elde ettiğimiz deneyim ve tecrübelerimize dayanarak şuan faaliyetlerini yürütmüş olduğumuz Buhara Kitap Kahve Projemizle 14-29 yaş arası gençlerimize hizmet sunabilmek için, 2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile kurmuş olduğumuz Buhara Gençlik Merkezi’nde oluşturulan (kütüphane, spor salonu, bilgisayar odası gibi) alanlara ilaveten kütüphanemizin genişletilmesi, kahve ikram mekânı, sinevizyon ve konferans salonunun yenilenmesi gibi bu projemizde ihtiyaç duyacağımız yeni düzenleme ve eklemeler yaparak kullanıma hazır hale getirdik.

Günümüz gençlerinin eğitim çalışmalarında standart, bilindik ortamı tercih etmediğini ve etkinliklere katılımın gün geçtikçe azaldığını, sosyal medya ve internet bağımlılığının gençleri sorumsuz davranışlara, bedensel yönden hareketsizliğe ve yalnızlığa ittiğini görmekteyiz. Farkında olduğumuz bu gerçeğe binaen varmış olduğumuz kanaat şudur ki; zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı tehlikesine karşın gençlerin temiz ve güvenilir ortamlara çekilmesi zorunluluk arz etmektedir. Kurulduğumuz günden beri İlim Yayma Cemiyeti olarak her dönemde asli gayemiz; potansiyellerini yükseltebilen, çağın teknolojik gelişimlerine ayak uydurabilen, çevreye saygılı, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir şekilde kullanabilen ve en önemlisi milli ve manevi değerlerini geliştirebilen gençler yetiştirmek olmuştur” dedi.

Özyılmaz proje ile ilgili yaptığı açıklamaları sonlandırırken; yapılacak faaliyetlerin afiş, sms vb. yollarla gençlere duyurulacağını belirterek, proje için destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Buhara Kitap Kahve’nin açılışı üniversite öğrencilerinin katılımı ile proje kapsamında oluşturulan Gönüllü Gençlik Grubu tarafından önceki akşam yapıldı. Proje tanıtım programı ve açılış sonrası katılımcı öğrencilere ikramlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)