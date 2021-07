CHP İzmir Milletvekili, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı Atila Sertel, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında günlük gazete alımlarının yasaklanmasını eleştirerek, “Yazlık, kışlık saray yaparken tasarruf yok. Gazetelere gelince var. İtibardan tasarruf olmuyor da kültürden, okumaktan oluyor mu” dedi.

Marmaris ve Ahlat’taki yazlık-kışlık saraylar için milyonlar harcandığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 50 kuruşluk, 1 liralık gazete alımının yasaklanarak “tasarruf yapıyoruz” denilmesinin trajikomik olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde diğer birçok sektör gibi zor günler geçiren yazılı basının en tepeden darbe yediğini vurgulayan Sertel, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı tarafından Tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye göre; ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç olmak üzere günlük gazete alımı yapılamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunamayacaktır’ deniliyor. Diğer taraftan rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basılması da yasaklanıyor. Ucu açık ve muğlak ifadelerle gazete satışlarının önüne geçmeye çalışan bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız.”

Bu kararın ardından sosyal demokrat belediyelerin özellikle yerel basına daha fazla destek olacağına inandığını dile getiren Sertel, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının gerçek anlamda gazetecilik yapan kuruluşlara can suyu olmaya devam edeceğini söyledi.

MHP’Lİ GAZETE VE TV’LERE KAMU DESTEĞİ

Saray tarafından muhalif görülen basının kamu kurumları kullanılarak da zayıflatılmaya çalışıldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile özellikle kamu bankaları reklamlarını yandaş yayınlara veriyor. Yani Cumhurbaşkanı’nın yandaş yayınlardan başka gazetelere bir katkısı yok. Örneğin; 2020 yılında kamu bankalarının Birgün, Korkusuz, Evrensel, Karar, Cumhuriyet, Milli Gazete, Sözcü, Yeniçağ, Yeni Asya ve Yeni Asya gibi gazetelere tek bir santim reklam vermediği ortaya çıktı. Ama MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’ne 43 bin 102 sütun/santim ilan vermişler. Kamu bankalarının en çok reklam verdiği gazeteler arasında Sabah ikinci sırada, Akşam üçüncü sırada, Analiz dördüncü sırada, Takvim beşinci sırada yer alıyor. Hürriyet gazetesi ise 10’ncu sırada yer alıyor. Hürriyet’ten sonra Posta, Milliyet, Türkiye, Yeni Akit, Diriliş Postası ve Aydınlık geliyor. Baktığınız zaman okunan ve satılan gazetelerin ilan alamadığı, satılmayan, okunmayan gazetelerin ise kamu ilanlarıyla desteklendiği ortaya çıkıyor. Televizyonlara baktığımızda da aynı tablo var. İzlenme oranı çok yüksek olmayan ancak MHP’ye yakın olan Bengü Türk kanalına 606 bin 519 saniye ile en çok reklamın verildiği ortaya çıkıyor. İkinci sırada A Haber geliyor. Üçüncü sırada A2, dördüncü sırada ise CNN Türk geliyor. Yine NTV Bengü Türk’ün 6’da 1’i kadar reklam alabilmiş. Yani yandaşlar arasında da bir haksızlık yapılmış. Ama aynı kamu bankaları FOX TV, Halk TV, KRT TV, Tele 1 ve TV 5 gibi televizyonlara ise bir saniye bile reklam vermemiş. Her alanda olduğu gibi ilan ve reklamda da devletin kurum ve kuruluşları iktidarlarını sürdürebilmek için kullanılıyor. Halkın vergileriyle kurulan kamu kurumları bir avuç yandaşı beslemek için adaletsizliğe alet ediliyor. Ama bugünler gelip geçecek. Basın üzerindeki baskılar son bulacak. İlk seçimde gidecekler. Zulümleri arttıkça arttı ve bu zulmün sonunda Türkiye’de her şey çok güzel olacak.”