İtfaiye’den yoğun bayram mesaisi

Çorum’un teknik ekip ve ekipman noktasında bölgenin en iyi itfaiye birimine sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önemli. Bayram boyunca belediyemizin her biriminde olduğu gibi itfaiye müdürlüğümüz ekipleri de görevini layıkıyla yaparak muhtelif yerlerde yaşanan yangınları can kaybı ve yaralanmalara sebebiyet vermeden kontrol altına aldı. Ekiplerimiz bayramın ilk günü merkeze bağlı Üyük Köyü’nde çıkan çatı yangını ihbarını gece saat 23.55’te aldıktan sonra saat 00.12’de olay yerine ulaşıp yangına müdahale etti. Bayramın ikinci günü gece saat 21.50’de gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekiplerimiz Sapaköy’de çıkan çatı yangınına ivedi bir şekilde müdahale ederek burada ki yangını da büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Bunlara ek olarak bayramın ilk günlerinde meydana gelen araç yangınlarına, trafik kazalarına ve anız yangınlarına da hızlı bir şekilde müdahale edildi” dedi.

Başkan Aşgın, bayramın ikinci günü Bayat ilçesine bağlı Doruseki Köyü’nde 4 evin zarar gördüğü yangında Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin soğutma işlemi için takviye kuvvet olarak yangın söndürme çalışmalarına müdahil olduğunu söyledi.

İTFAİYE ÇALIŞANLARINI TEBRİK ETTİ

Üyük Köyünde çıkan yangına 17 dakika, Sapaköy’de çıkan yangına 30 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden itfaiye ekiplerini tebrik eden Başkan Aşgın, “İtfaiye çalışanlarımızın işini vatandaşlarımıza hizmet aşkıyla yapma gayretleri neticesinde bayramın ilk günlerinde çıkan ev, araç ve arazi yangınları can kaybı ve yaralanmalara mahal vermeden söndürüldü” dedi.

(Haber Merkezi)