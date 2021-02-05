İtfaiyeci olmak için yarıştılar

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde sözlü mülakat ve uygulamalı sınavdan geçen 60 kişi dayanıklık testine de tabi tutuldu. Sabah saatlerinde yapılan sözlü mülakatın ardından adaylar 11 parkurdan oluşan zorlu bir sınavdan geçti. Adaylar parkurda zaman zaman zorlanırken, kaza ihtimaline karşı 112 ekibi de hazır bekletildi.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün yönetimindeki komisyonda İtfaiye Müdürü Adil Balcı, İnsan Kaynakları Müdürü Ekrem Özer, Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ve Spor İşleri Müdürü Nadir Solak görev yaptı. Sınav sonunda belirlenecek olan 12 kişi önümüzdeki günlerde www.corum.bel.tr adresinden açıklanacak ve 12 itfaiyeci daha sonra göreve başlayacak.



(Haber Merkezi)

