“İtfaiye teşkilatları tam donanımlı olmalı”

CHP Çorum İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307. yılı nedeniyle Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personelin gününü kutladı.

İtfaiye Haftası kutlamaları çerçevesinde İtfaiye Müdürlüğü’ne bir ziyaret düzenleyen Tahtasız ve beraberindekiler, yangın, sel, fırtına gibi afetlere karşı canı pahasına mücadele eden, bunun yanı sıra trafik kazalarından ölü ve yaralıların kurtarılması, mahsur kalan hayvanların kurtarılması gibi birçok görevi bulunan itfaiye personeline kolaylıklar dileyerek, teşkilatın kuruluş yıldönümünü kutladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yollarda yapılan ara bölmelerin, yanlış park etmelerin, dar yolların, araç ve personel eksikliğinin, fiziki koşulların yetersizliğinin itfaiyeyi sıkıntıya soktuğunu anlatarak, tüm kamunun, kuruluşların ve halkın itfaiyeye karşı her konuda yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Tahtasız, “İnşallah size bir iş düşmez. Size bir görev düşmesi, bir felaket olduğunu anlamına geliyor. İtfaiye teşkilatı ülkemizin köklü kuruluşlarındandır ve olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Özellikle bazı ilçelerde itfaiye teşkilatlarının araç, gereç ve personel açısından birçok eksikliklerinin olduğunu görüyoruz. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren itfaiye, her yönüyle güçlü, donanımlı, eğitimli olmalıdır. Çorum Belediyesi itfaiyesini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Bu arada kentimiz artık çok büyüdü. Şehrin dört bir yanına müfreze kurulmalı, tüm donanımı da sağlanmalıdır” diye konuştu.

İtfaiye personeli ise evlerde ve işyerlerinde yangın söndürme tüplerinin öneminden bahsederek, olası bir yangına anında müdahale edilmesi için tüplerin dolu, standartlara uygun olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Kadın Kolları temsilcilerinin hazır bulunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile tamamlandı. (Haber Merkezi)

