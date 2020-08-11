İşyerlerinde maske ve mesafe denetimi
Koronavirüs denetimleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilde bulunan işyerlerine maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Güncel 11.08.2020, 20:46
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İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’nın da katıldığı denetimler sırasında esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuldu.(Haber Merkezi)
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