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İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak

Çorum’da Abide Kavşağı önünde bulunan İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak.

İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak

Çorum’da Abide Kavşağı önünde bulunan İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak.

27 Şubat 2020 Perşembe 21:10
İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak

Çorum Belediyesi İstiklal Şehitleri Anıtı Onarım Yapım İşi’ni 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Cengiz Topel Caddesi ile Yenidoğan 4. Sokak’ın kesiştiği noktada (Abide Kavşağı) bulunan İstiklal Şehitleri Anıtı’nın bakım ve onarımı için düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 106 bin 904 lira 42 Kr. olan ihaleye Hüseyin Sarı, Ömer Faruk Uysal, Emre Topkara ve Yakup Uslu teklif verdi. Firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra İhalede Hüseyin Sarı’nın 79 bin TL, Ömer Faruk Uysal’ın 82.000 TL., Emre Topkara’nın 86.300 TL. ve Yakup Uslu’nun 98.700 TL teklif sunduğu ifade edildi.

Firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Erkan BAYATLI)

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