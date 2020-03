“İstiklal Marşı’nın dizelerini kalbimizde hissediyoruz”

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Savaşı şehitleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle andığını belirten Tahtasız, Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Atatürk’ün önderliğinde yoktan var olan, Cumhuriyetini kuran ulusun dün olduğu gibi bugün de özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, iradesini tek bir kişiye teslim etmeyeceğini dile getirdi.

Tahtasız, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu şu dönemde, İstiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğü unutulmadan, bizlere armağan edilen destansı bir mücadelenin umudunu, İstiklal Marşımızın her dizesini kalbimizin derinliklerinde hissetmeye devam edeceğiz. Ülkemizin her türlü sorununu çözeceğiz, her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz” dedi.(Haber Merkezi)