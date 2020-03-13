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“İstiklal Marşı, millet vicdan ve namusunun sesidir”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, bütün varlık ve hayat hakları tahrip edilmiş, vatan tecrit, ordular terhis edilmişken, İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin dirilişini müjdelediğini ifade etti.

“İstiklal Marşı, millet vicdan ve namusunun sesidir”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, bütün varlık ve hayat hakları tahrip edilmiş, vatan tecrit, ordular terhis edilmişken, İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin dirilişini müjdelediğini ifade etti.

13 Mart 2020 Cuma 23:49
“İstiklal Marşı, millet vicdan ve namusunun sesidir”

Her satırıyla milli ruha tercüman, milli hissiyat ve özlemlere refakat eden İstiklal Marşı’nın, millet vicdan ve namusunun ortak haykırışı olduğunu anlatan Karapıçak, “Türk Milleti sanal korku dağları çıkaranlara, felaket tellalığı yapanlara asla aldırış etmeyecektir. Evet, Türk Milleti korkmuyor, sanal korkulukları, korku dağlarını önümüze çıkaranlara asla aldırış etmiyor, etmeyecektir. Ocağımız tütecek, şafaklarda yüzen al sancak istiklalimizin timsal ve emsalsiz şerefi olarak sonsuzluğa doğru dalgalanacaktır” dedi.

Milli birlik ve beraberliğin, milletin bağımsızlığa olan tutkusunu en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşının, istiklal mücadelesini geleceğe taşıyan ve bugün en çok ihtiyaç duyulan ‘milli mutabakat metni olduğunu belirten Karapıçak, “Milletimizin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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