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“İstanbul’un fethi imanın ürünüdür”

MHP Çorum İl başkanı Arslan Kaynar, 29 Mayıs İstanbul’un fethi dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada İstanbul’un fethinin imanın ve başarma azminin ürünü olduğunu söyleyen Kaynar, “İstanbul’un fethi; yankıları hala devam eden, tesirleri hala hissedilen büyük bir zafer, büyük bir başarıdır. Türk milleti 566 yıl önce, büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han liderliğinde çağ açıp çağ kapatmış, dünya tarihinin akış ve yönünü değiştirmiştir.

“İstanbul’un fethi imanın ürünüdür”

MHP Çorum İl başkanı Arslan Kaynar, 29 Mayıs İstanbul’un fethi dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada İstanbul’un fethinin imanın ve başarma azminin ürünü olduğunu söyleyen Kaynar, “İstanbul’un fethi; yankıları hala devam eden, tesirleri hala hissedilen büyük bir zafer, büyük bir başarıdır. Türk milleti 566 yıl önce, büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han liderliğinde çağ açıp çağ kapatmış, dünya tarihinin akış ve yönünü değiştirmiştir.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:14
“İstanbul’un fethi imanın ürünüdür”

Fetih; insanlığa yeni ufuklar açmış, küresel dengeleri değiştirmiş, siyasi ve coğrafi tasavvurları etkilemiş, aynı zamanda Türk milletine yeni sorumluluklar yüklemiştir. Çünkü aziz milletimiz fetihle birlikte beşeriyetin tahtına çıkmış, kültürleri, inançları, ülkeleri, medeniyetleri ve milletleri hakimiyet havzasına teker teker dahil etmiştir. İstanbul’un fethi; disiplinli bir hazırlığın, teferruatlı bir planın, zamanın fevkinde bir teknik donanımın, hepsinden de mühimi inanmışlığın, imanın ve başarma azminin bir ürünüdür. Kasımpaşa sırtlarından Haliç’e kadar ite ite indirilen ve adeta karadan yürütülen gemiler kararlılığın ve başarıya susamışlığın kutlu bir eseridir. İstanbul’u kuşatan hisarlar fethin işareti, dökülen toplar fethin habercisi, verilen emekler, edilen dualar ve çekilen çileler ise fethin harcıdır.

Hamd olsun Fetih, Bizans’ın köhnemiş bünyesini, kararmış aklını ve kaskatı kesilmiş vicdanını surlarla birlikte devirmiş; bunun yerine Türk milletinin hoşgörüsünü, asaletini, herkesi kavrayan adaletini ikame ve ihata etmiştir. İstanbul 566 yıl önce huzuru bulmuş, dirliğe kavuşmuş, güvene ulaşmış, rahmetle bereketlenmiş ve hak ettiği ellerde yükselmiştir. Fethi efendimiz tarafından müjdelenmiş bu tarihi kentimizin, hakkettiği şekilde yönetilmesi ve dış mihrakların oyuncağı olmuş zihniyetlere teslim edilmemesi öncelikli temennimizdir. Bu düşüncelerle, İstanbul’u bir Türk-İslam kenti yapan büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmet’e, fetihte yer alan muhterem ceddimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini şükran ve minnetle yâd ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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