“İstanbul’un fethi dönüm noktasıdır”

Yaptığı açıklamada İstanbul’un fethini dönüm noktası olarak nitelendiren Saatcı, ”29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin 566.yıldönümü hem İslam tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktasıdır. Büyük fetihle sadece tarihin akışı değişmemiş, bir çağ açıp, başka bir çağ kapanmıştır. Asya ile Avrupa'yı bir birine bağlamış binlerce yıllık medeniyetin başkenti İstanbul dünya milletlerine hoşgörü, barış ve kardeşliğin en güzel örneğinin merkezi olmuştur. Büyük fethin 566. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşarken, büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı askerlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Şanlı ecdadımızın fetih amacı, kırıp, yıkmak değil; aksine imar etmek, düzeltmektir. Bugün de bize düşen şanlı ecdadımıza ve tarihimize yakışır nesiller yetiştirmek, ilimde, fende, kültürde, barış ve kardeşlikte gönülleri fethetmektir. ‘Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni!’ diyerek fetih için azim ve kararlılığını gösteren, Hz Peygamberin, ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur’ müjdesine mazhar olan büyük komutan, genç nesillere örnek teşkil etmektedir. Hedefine ulaşmak için gemileri karadan yürütecek kadar fethe inanmış şanlı ecdadın torunları olarak, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve onlara layık olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalıdır. Bu duygularla Âlemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa’nın övdüğü İstanbul’un Fethi’nin 566. yıldönümünü kutluyor, bu büyük mirası bizlere bırakan başta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere, tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi) esel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor. (Haber Merkezi)