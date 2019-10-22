İstanbul’daki Çorumlular Mehmetcik için toplandı

İmamlar; Fikret Tahtalı, Hüseyin Uz, Sinan Sarıyer ve Aziz Karakaş tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Yasin’i Şerif, ilahiler ve dualar okunurken, yemekte Dr.Mehmet Arslan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sunum yaptı. Şair Osman Dindar’ın günün anlam ve önemine dair hazırladığı şiiri okumasının ardından

Platform Başkanı Tevfik Göktürk bir açıklamada bulundu. Göktürk konuşmasında, “Günün şartlarına göre ağlamasını da bildik gülmesini de, hüzünlenmesini de bildik eğlenmesini de. İnşallah ordumuz muzaffer olacak. Bu geceyi şehitlerimizi anmak, sınır ötesi harekata destek amaçlı yaptık. Allah devletimize, milletimize zor günler yaşatmasın. İnşallah çok güzel günlerimiz olacak eğleneceğiz de. Allah cümlemize sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamayı nasip etsin. Birlik olmazsak hiçbir şey olamayız. Allah rızasından başka beklentisi olan layığını bulur inşallah” dedi.

Program sonunda Platform Başkanı Tevfik Göktürk, Plakamız 19 Dernek Başkanı Abdullah Çıtak, hane sahipliği ve sponsorluk yapan Bağcılar Samsunlular Dernek Başkanı Kadir Diler’e plaket verdi. (Haber Merkezi)