Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97886
ALTIN
277.705
DOLAR
5.8286
STERLİN
7.4890
EURO
6.4899

İstanbul’daki Çorumlular Mehmetcik için toplandı

Dünya Çorumlular Platformu tarafından düzenlenen “Geleneksel her ayın 19’u Çorumlular Günü” etkinliğinin 58.’si İstanbul Bağcılar’da Bağcılar Samsunlular Derneği ev sahipliğinde ve sponsorluğunda gerçekleştirildi. Barış Pınarı Harekatına destek amacı taşıyan programın sunuculuğunu KARDER Başkan Yardımcısı Hüseyin Aksu yaptı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açış konuşmasını Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk gerçekleştirdi. Her vilayetin kendi birlik, beraberliklerini sağladığında Türkiye çatısında birlik ve beraberliğin kendiliğinden oluşacağına inandığını belirten Göktürk, Mehmetçiğe manevi destek amacını taşıyan programa katılanlara teşekkür etti.

İstanbul’daki Çorumlular Mehmetcik için toplandı

Dünya Çorumlular Platformu tarafından düzenlenen “Geleneksel her ayın 19’u Çorumlular Günü” etkinliğinin 58.’si İstanbul Bağcılar’da Bağcılar Samsunlular Derneği ev sahipliğinde ve sponsorluğunda gerçekleştirildi. Barış Pınarı Harekatına destek amacı taşıyan programın sunuculuğunu KARDER Başkan Yardımcısı Hüseyin Aksu yaptı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açış konuşmasını Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk gerçekleştirdi. Her vilayetin kendi birlik, beraberliklerini sağladığında Türkiye çatısında birlik ve beraberliğin kendiliğinden oluşacağına inandığını belirten Göktürk, Mehmetçiğe manevi destek amacını taşıyan programa katılanlara teşekkür etti.

22 Ekim 2019 Salı 21:10
İstanbul’daki Çorumlular Mehmetcik için toplandı

İmamlar; Fikret Tahtalı, Hüseyin Uz, Sinan Sarıyer ve Aziz Karakaş tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Yasin’i Şerif, ilahiler ve dualar okunurken, yemekte Dr.Mehmet Arslan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sunum yaptı. Şair Osman Dindar’ın günün anlam ve önemine dair hazırladığı şiiri okumasının ardından

Platform Başkanı Tevfik Göktürk bir açıklamada bulundu. Göktürk konuşmasında, “Günün şartlarına göre ağlamasını da bildik gülmesini de, hüzünlenmesini de bildik eğlenmesini de. İnşallah ordumuz muzaffer olacak. Bu geceyi şehitlerimizi anmak, sınır ötesi harekata destek amaçlı yaptık. Allah devletimize, milletimize zor günler yaşatmasın. İnşallah çok güzel günlerimiz olacak eğleneceğiz de. Allah cümlemize sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamayı nasip etsin. Birlik olmazsak hiçbir şey olamayız. Allah rızasından başka beklentisi olan layığını bulur inşallah” dedi.

Program sonunda Platform Başkanı Tevfik Göktürk, Plakamız 19 Dernek Başkanı Abdullah Çıtak, hane sahipliği ve sponsorluk yapan Bağcılar Samsunlular Dernek Başkanı Kadir Diler’e plaket verdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Hasan Tuluk’un kutlaması
Hasan Tuluk’un kutlaması
Dursun Kaplan’ın ziyareti
Dursun Kaplan’ın ziyareti
“Çocuklar Ölmesin”
“Çocuklar Ölmesin”
15 yaşındaki kızdan babasına “cinsel istismar” suçlaması
15 yaşındaki kızdan babasına “cinsel istismar” suçlaması
Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı
Koçhisar isale hattının ihalesine 23 firma katıldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim