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İstanbul’daki Çorumlular buluştu

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) tarafından düzenlenen ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın katılacağı duyurulan “Büyük Çorum Buluşması”nda Çorumlular bir araya geldi.

İstanbul’daki Çorumlular buluştu

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) tarafından düzenlenen ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın katılacağı duyurulan “Büyük Çorum Buluşması”nda Çorumlular bir araya geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:59
İstanbul’daki Çorumlular buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a seçimlerde destek vermek amacı ile düzenlenen buluşma önceki gün Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Büyük buluşmaya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Genel Başkanı Hayri Çağır, eski Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti ve MHP’li Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, bazı parti yöneticileri, bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORDEF’in “Büyük Çorum Buluşması”nda Çorum Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu, Belediye Başkanı Aşgın ile ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten birer konuşma yaparak 23 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a tüm İstanbullulardan ve Çorumlulardan destek istedi.

Mehter takımının gösterisinin ilgi gördüğü ve Çorumlu sanatçıların da yer aldığı büyük buluşmada konuklara Çorum yemekleri ikram edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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