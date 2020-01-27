“İstanbul’da Çorumlular Evi yapılmalı”

Dünya Çorumlular Platformu'nun düzenlediği Geleneksel Çorumlular Günü etkinliğinin 61'incisi İstanbul Sultanbeyli'de Çorumlu işadamı Doğan Kula'ya ait olan Özyılmaz Düğün Salonu'nda 800'ün üzerinde katılımcıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Sunumunu ATAÇORDER Başkan Yardımcısı Abdullah Kara'nın yaptığı gece saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak, “Bizim amacımız Çorumluların birlik, beraberlik ve dayanışmalarını sağlamaktır. Her vilayet kendi birlik beraberliklerini sağlarsa Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Biz etkinliği Çorumlular için düzenliyoruz, katılmak ve sahiplenmek de her Çorumlunun görevi olmalıdır. Bunca katılım bizleri duygulandı, onur duydum” dedi.

Tevfik Göktürk, konuşmasının sonunda sponsorlara da teşekkür etti.

Katılımcılar adına Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Çorumlu Nurettin Buyruk, Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı Çorumlu Yaşar Karaaslan ve misafir olarak katılmış olan Kastamonulular Derneği (Kasder) Başkanı İbrahim Genç yaptıkları konuşmalarında günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yaptıktan sonra başkan Tevfik Göktürk'e teşekkür ettiler.

Yaşar Karaaslan konuşmasında Çorumluların Çorumlular Evi’ne ihtiyacı olduğunu, bununda Sancaktepe'nin Çorumlu Başkanı Şeyma Döğücü’nün yapabileceğini ifade ederek Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Buyruk'tan konuyu başkanına iletmesini talep etti.

Gecenin sponsor ve hane sahipleri; Sultanbeyli İskilipliler Dernek Başkanı Engin Kaymaz'a, Özyılmaz Düğün Salonları sahibi işadamı Doğan Kula'ya, Çorumlu meşhur pilavcı Mükremin Coşkun'a katkılarından dolayı Dünya Çorumlular Platformu’nun hazırlanmış olduğu plaketler takdim edildikten sonra Dünya Çorumlular Platformu’nun sosyal medyada 1-10 Ocak tarihleri arasında düzenlemiş olduğu anket neticesine göre Aralık-2019 Çorumlusu seçilmiş olan “Mustafa Saltık” adına oğlu Eren Saltık'a ve 2019 yılı Çorumlusu Bilal İçyer'e plaketleri takdim edildi.

Yemek arasından sonra davulcu Cihan Taş ve ekibinin gösterisi ve sanatçılar eşliğinde davetliler gönüllerince eğlendi. Ak Parti Avcılar ilçe Başkanı Yaşar Karaaslan, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Buyruk, ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, KASDER Başkanı İbrahim Genç'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve yönetim kurulu üyesi ile 800'ün üzerinde katılımcı olduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)