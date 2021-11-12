İstanbul’da “Çorum Tanıtım Günleri”
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, dünyanın kültür merkezi Çorum'u tarihi, kültürü, sanatı, gastronomisi, el sanatları, doğal güzellikleri ve turizm değerleri ile İstanbul Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirdiği etkinlikler ile tanıtıyor.
Güncel 12.11.2021, 23:46 12.11.2021, 23:52
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Çorum’un her yönüyle tanıtılması amacıyla düzenlenen 'Çorum Tanıtım Günleri' devam ediyor. İstanbul ve Çorumluların ziyaret ettiği etkinlikte, Çorum ve ilçelerine ait stantlar yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen ve yarına kadar devam edecek 'Çorum Tanıtım Günleri' yüzbinlerce Çorumluyu ve birçok İstanbulluyu ağırlamaya devam ediyor.
Yenikapı sahili etkinlik alanında ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stant açtığı etkinliklerde gurbetteki Çorumlular hasret giderirken, misafirler de Çorum’u her yönüyle tanıma fırsatı buluyorlar.
(İHA)
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