İstanbul ve Çorum’la ilgili etkinlik planları görüşüldü

Federasyon yöneticileri, Belediye tarafından yeni restore edilen Güngörmüşler Konağı’nda, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile bir araya geldiler.

Görüşmede, İstanbul’da ve Çorum’da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ve uygulamaya konulacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

(Haber Merkezi)