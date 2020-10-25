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İstanbul ve Çorum’la ilgili etkinlik planları görüşüldü

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yasin Akça, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğr.Üyesi Nermin Atila ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça, hafta sonu Çorum’da çeşitli temaslarda bulundular.

Güncel 25.10.2020, 20:50
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İstanbul ve Çorum’la ilgili etkinlik planları görüşüldü

Federasyon yöneticileri, Belediye tarafından yeni restore edilen Güngörmüşler Konağı’nda, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile bir araya geldiler.

Görüşmede, İstanbul’da ve Çorum’da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ve uygulamaya konulacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

(Haber Merkezi)

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