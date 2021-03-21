“İstanbul Sözleşmesi Türk kadınını koruyamadı”

2011 yılında Ak Parti Hükümeti tarafından imzalanan 2012 yılında onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırıldığını belirten Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ortada rakamsal gerçekler var. İstanbul Sözleşmesi 2012 yılında yürürlüğe girdikten sonra diğer suç tiplerinden çok daha fazla bir şekilde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri arttı.

Bunun yanında cinsiyetsizliği, sapkın ilişkileri, evlilik dışı birliktelikleri ve devam eden evliliklerdeki sıradan sorunlar yüzünden onbinlerce yuvanın yıkılmasına sebep olan bu sözleşme nihayet kaldırıldı.

Kadınlarımızı korumaya yönelik alınacak önlemlerin yöntemlerini kültürü bizden bağımsız batıdan değil dinimizden ve Türk töresinden alacağımız yeni önlemler bir an önce hayata geçirilerek İstanbul Sözleşmesi gerekçesi ile hazırlanmış olan başta 6284 Sayılı Kanun ve yönetmelikler, genelgeler bir an evvel milli benliğimiz esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.” (Haber Merkezi)