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İstanbul Sözleşmesi için “sosyal medya zinciri”...

Eşitlik İzleme Kadın Platformu’nun sosyal medyada başlattığı İstanbul Sözleşmesi Zincirinin Çorum’daki halkası Bağdat Erzurumlu oldu.

Güncel 17.05.2021, 22:20
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İstanbul Sözleşmesi için “sosyal medya zinciri”...

Türkiye genelinde tüm illerin katılımıyla İstanbul Sözleşmesi’nin 10. Yılı nedeniyle sosyal medya üzerinden “zincir” etkinliği başlatıldı. Çorum’u temsilen CHP önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Bağdat Erzurumlu, Tokat ilinden aldığı zinciri devam ettirdi.
Erzurumlu, “İstanbul sözleşmesinin ve Türkiye’nin ilk imzacısı olmasının 10. yıl dönümünde  sözleşmeden hukuksuz çekilmek biz kadınlar için yok hükmündedir. Bilinmesini isteriz ki kadın dayanışmamız ve İstanbul Sözleşmesinden asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek kurtuluş temellerinin atıldığı Samsun'a zinciri pasladı.
(Haber Merkezi)
 

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