İstanbul Sözleşmesi feshedildi... Kadınlar kararı protesto etti...

Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar kararı protesto etti.

Çorum Kadın Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Eylem Aka Kaya, İstanbul Sözleşmesi’nin dün gece apar topar çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedildiğini hatırlattı. Sözleşmenin tam adının Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi olduğunu belirten Aka Kaya, “Bu kararname bize diyor ki kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti, kadın cinayetlerini durdurmak istemiyoruz” dedi.



“KARAR ANAYASA’YA AYKIRI”

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne süren Aka Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuken hiçbir anlamı yok. Anayasaya aykırı. TBMM’nin iradesi olmaksızın bu fesih geçerli değil bizler bunu biliyoruz. Ama bu kararın politik olarak çok açık bir anlamı var. İktidar kadınlara savaş açtığını açıkça beyan etmiş oldu. Bu kararın alınmasında payı olan bu kararı alan bütün kesimlere ve makamlara sesleniyoruz bu savaşı kazanamazsınız.” Eyleme katılan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Eyleme katılan kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Yasayı uygula kadını yaşat, Şiddeti de baskıları da durduracağız, Kadını değil erkeği durdur’ sloganları atarak, Hacı Bektaş Veli Parkı’na yürüdüler.