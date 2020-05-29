“İstanbul manevi iklimin otağı”

Mesajında; sahip olduğu maddi ve manevi değerlerle dünyanın en güzel ve en kadim şehirlerinden olan İstanbul’un fethinin 567. yılının kutlandığını belirten Vali Çiftçi, “Atamız Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştır” dedi.

Ordusunun başında yirmialtı sefer-i hümâyûna çıkan Sultan II. Mehmet Han’ın, Osmanlı Cihan Devleti’nin sınırlarını üç kıtaya genişlettiğini anlatan Vali Çiftçi, İstanbul’un sadece coğrafi bir alan değil, medeniyetlerin izlerini bağrında taşıyan muhteşem bir kültür mirası ve hazine olduğunu ifade etti.

Vali Çiftçi, “İstanbul, Roma ve Bizans’tan sonra 470 yıl Osmanlı Cihan Devleti’ne de başkentlik yapmış, bütün bir insanlığın en önemli beldelerinden biri olarak tarihte müstesna bir yer edinmiştir. Geçmişten günümüze intikal eden âbidevi yapılarıyla, bir müze şehirdir. Aynı zamanda, semaya uzanan minareleri ve şerefelerinden yükselen ezan sesleriyle manevi iklimimizin otağı durumundadır.

Bu vesileyle, İstanbul’u fethetme müjdesine mazhar olan ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı, fethin manevi mimarlarını ve muzaffer ordusunun mücahitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, her sahada nice fetihler niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)