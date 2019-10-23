“İşsizlikteki artış ortada”

“Oğlu harçlık isteyecek ve veremeyecek diye pazar günü evden erken çıkan babalar; eşi evden gidince doğal gazı kapatıp AVM'ye giden kadınlar var” diyen Özsaçmacı, İYİ Parti iktidarında üretime dayalı ekonomik modele geçiş yapılacağını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“İnşallah milletimiz yetkiyi verdiğinde büyük gücün nasıl harekete geçeceğini hep birlikte göreceğiz. İşsizlik denince inşaat başta olmak üzere sektörel daralmadan söz ediyorlar. Beş yılda hızlı bir şekilde artışa geçen işsizlik sektörel daralmaya bağlanamaz. Harcamalardaki düşüş önce şirketlerin cirosunu düşürüyor. Cirosu düşen şirket de ilk iş olarak çalışan sayısını düşürüyor. Biz de diyoruz ki millî gelir artınca hizmet sektöründe artacak miktarla beraber işsizlik de azalacaktır. Bu döngüyü ayakta tutabilmenin yolu da yatırımlara öncülük etmek, teşvik etmektir.

İYİ Parti iktidarında Türkiye vakit kaybetmeden üretime dayalı bir ekonomik modele geçiş yapacak. Türkiye kalitesiz büyüme hastalığından kurtulacak. Tekrar 17. büyük ekonomi olacak. Tarımın millî gelirdeki payını yüzde 10'un üzerine çıkaracağız.

Öyle iş insanlarını toplayıp her biriniz iki kişiyi işe alsanız diye nutuk atmaktan bahsetmiyorum. İstihdam yaratmak için adım atmaktan bahsediyorum.

Türkiye bu kaynaklara sahip Yeter ki ekonominin merkezine üretimi, üretimin merkezine kaliteyi koyalım. Çünkü kaliteli üretim rant paylaşmaktan başka bir iş bilmeyenleri çıkarmayı gerektirir.” (Haber Merkezi)