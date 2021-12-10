İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesine geriledi.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve üstü yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış gösterdi. (Haber Merkezi)

